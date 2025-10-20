Pemkab Banjar Jadi yang Tercepat Membentuk Koperasi Merah Putih

kalsel.jpnn.com, BANJAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menjadi salah satu kabupaten tercepat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di provinsi setempat.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar I Gusti Made Suryawatimenyampaikan bahwa hingga pertengahan Oktober 2025, kabupaten ini telah membentuk 290 Koperasi Merah Putih, terdiri dari 270 koperasi desa dan 13 koperasi kelurahan.

“Dari jumlah tersebut, 14 koperasi telah memiliki gerai fisik yang siap digunakan. Hal ini menjadikan Banjar sebagai kabupaten tercepat dalam pembentukan koperasi Merah Putih di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Baca Juga: Tenaga PPPK Bakal Disiapkan Untuk Operasional Koperasi Desa

Atas capaian tersebut, Pemkab Banjar menerima penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin.

I Gusti Made Suryawati optimistis, dengan sinergi kuat bersama Forkopimda, target penyelesaian pembangunan gerai dapat tercapai sesuai jadwal.

Sementara itu, Dandim 1006 Banjar Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya, menyampaikan bahwa pembangunan gerai koperasi diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa dan memperluas akses usaha bagi pelaku UMKM di daerah.

“Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Banjar, serta Kalimantan Selatan secara umum. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan gerai dan fasilitas selesai tepat waktu pada akhir Desember mendatang,” ujarnya.

Untuk diketahui, peletakan batu pertama pembangunan fisik 800 gerai, pergudangan dan fasilitas penunjang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan secara serentak pada Jumat (17/10), melalui konferensi daring dari Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.