BMKG Pastikan Gempa Dangkal di Tanah Bumbu Tak Menimbulkan Kerusakan

kalsel.jpnn.com, TANAH BUMBU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dangkal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu, tidak menimbulkan kerusakan bangunan.

Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rasmid dikonfirmasi di Banjarmasin, Minggu, mengatakan gempa tektonik itu bermagnitudo 2,3 terjadi sekitar pukul 13.11 Wita.

“Sampai sekarang belum ada laporan dari masyarakat jika gempa ini dirasakan,“ ujar dia.

Dia menyebut gempa bumi dangkal itu terletak pada koordinat 3.68 LS dan 115.25 BT tepatnya pada jarak 43 kilometer barat daya Tanah Bumbu, dengan kedalaman sekitar 17 kilometer.

Berdasarkan hasil monitoring, kata dia, beberapa kecamatan terdekat dari pusat gempa, yakni 5,70 kilometer barat Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, 15,92 kilometer barat laut Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, dan 17,77 kilometer tenggara Kecamatan Satui.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa itu merupakan jenis gempa bumi kedalaman dangkal karena terjadinya retakan atau patahan pada kerak bumi sehingga menimbulkan pergeseran/pergerakan.

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan segera melaporkan kepada petugas terdekat jika merasakan getaran gempa dan kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa.

BMKG mengatakan informasi resmi terkait kejadian gempa hanya bersumber dari situs resmi BMKG yang disebarkan melalui berbagai kanal sosial media BMKG yang terverifikasi. (antara/jpnn)