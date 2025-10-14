Bupati Hulu Sungai Tengah Tepati Janji Bedah 1.000 Rumah Warga Kurang Mampu

kalsel.jpnn.com, HULU SUNGAI TENGAH - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal menetapi janji politik untuk merealisasikan program bedah 1.000 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah di seluruh kecamatan se-kabupaten.

“Saat mencalonkan pilkada, saya berjanji memastikan warga HST punya rumah layak huni. Alhamdulillah, janji itu kini kami tepati menyentuh langsung kehidupan rakyat,” kata Rizal saat kegiatan sosialisasi di Halaman Kantor Desa Hilir Banua, Kabupaten HST, Senin.

Rizal melakukan serah terima bantuan rumah swadaya, bantuan sosial jamban, dan akses sanitasi layak pedesaan tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten HST.

Baca Juga: Dispersip Kalsel Gelar Bedah Buku Karya Rektor UIN Antasari Banjarmasin

Melalui Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) 2025, Pemkab HST menyalurkan bedah rumah sebanyak 1.000 unit kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai wujud nyata pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rizal juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD HST yang telah mendukung penuh penganggaran program tersebut.

“Ini adalah hasil kerja bersama. Pemerintah memfasilitasi, masyarakat yang membangun. Gunakan bantuan ini sebaik-baiknya dan jaga semangat kebersamaan,” ujarnya.

Baca Juga: Lanal Banjarmasin Gelar Bedah Rumah Warga di Takisung

Selain program BRS, Pemkab HST juga menyalurkan 92 unit bantuan jamban dan akses sanitasi pedesaan, termasuk dua unit di Kecamatan Pandawan.

“Alhamdulillah, kawasan Pandawan kini makin tertata dan memenuhi syarat rumah sehat. Justru kawasan perkotaan yang perlu lebih diperhatikan karena padat dan rawan kumuh,” kata Rizal.