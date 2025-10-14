Pemkot Banjarmasin Bangun Sistem Pengadaan Untuk Tutup Celah Korupsi

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin membangun sebuah sistem pengadaan dalam program belanja daerah baik sektor barang dan jasa yang efisien tanpa celah korupsi.

"Pengadaan barang dan jasa bukan hanya soal teknis, tetapi wujud tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah dari uang rakyat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Banjarmasin," kata Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR, Senin.

Karenanya, kata dia, harus dibangun sistem yang terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien dan transparan, hingga tidak ada celah untuk dikorupsi.

"Saat ini kami sudah membangun sistem untuk itu, bagaimana teknis pelaksanaan konsolidasi, teknik negosiasi dan mini kompetensi pengadaan barang dan jasa," ucapnya.

Sistem yang dibangun ini pun, kata Yamin terus disosialisasikan untuk menekankan pentingnya profesionalisme aparatur dalam setiap proses pengadaan di lingkungan pemerintah.

Di mana, ungkap dia, belanja daerah untuk tahun ini mencapai Rp2,6 triliun.

"Ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam mengelola keuangan daerah," tuturnya.

Menurut dia, pemerintah kota harus mampu menciptakan efisiensi anggaran, percepatan layanan serta optimalisasi hasil pembangunan.