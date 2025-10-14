Dapur SPPG Polda Kalteng Ikuti Uji Sampel Makanan

JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 02:00 WIB
Pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sedang bertugas di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ilustrasi: Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

kalsel.jpnn.com, PALANGKARAYA - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemala Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti uji sampel makanan dan kesehatan lingkungan yang digelar Tim Kerja Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Palangka Raya.

"Kami melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan pengambilan sampel untuk dapur SPPG Kemala. Kami ingin menguji kehigienisan dapur ini," kata petugas Tim Kerja Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Palangka Raya Magdalena di Palangka Raya, Senin.

Dia mengatakan dalam inspeksi kali ini pihaknya membawa lima sampel yang disajikan dapur SPPG Kemala dalam ompreng yang nantinya akan dibagikan kepada siswa.

Lima sampel tersebut, yakni nasi putih, ayam, sayur, buah serta tempe yang kemudian dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kalimantan Tengah.

"Sampel-sampel ini akan diuji untuk menentukan apakah dapur SPPG Kemala ini nantinya layak atau tidak. Kalau layak, nanti akan diterbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," ucapnya.

Magdalena mengatakan sertifikat tersebut menjadi syarat utama untuk dapur SPPG dapat beroperasi menyajikan menu program Makan Bergizi Gratis kepada siswa.

Sertifikat SHLS tersebut juga merupakan instrumen penting untuk memastikan makanan yang disajikan nantinya dapat bermanfaat untuk siswa.

"Kalau hasil uji lab nanti kualitasnya jelek, tentu sertifikat itu tidak akan kami terbitkan. Jadi dapur akan membenahi terlebih dahulu apa yang menjadi kekurangan untuk kemudian diuji kembali," ujarnya.

Dapur SPPG yang dimiliki Polda Kalimantan Tengah mengikuti uji sampel makanan dan lingkungan.
Sumber Antara
