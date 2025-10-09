JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Dispar Kalsel Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Untuk Kelola Geopark Meratus

Dispar Kalsel Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Untuk Kelola Geopark Meratus

Kamis, 09 Oktober 2025 – 18:42 WIB
Dispar Kalsel Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Untuk Kelola Geopark Meratus - JPNN.com Kalsel
Air terjun Mandin Mangapan di Kabupaten Banjar menjadi situs Geopark Meratus di Kalsel. (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan kemampuan masyarakat dan pengelola wisata dalam mengembangkan potensi destinasi yang menjadi bagian dari Geopark Meratus.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Kalsel Yosalvina Yovani mengatakan, kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan masyarakat sekitar merupakan garda terdepan dalam mengembangkan sektor pariwisata, khususnya destinasi yang masuk dalam kawasan Geopark Meratus.

“Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya menjual destinasi sebagai tempat, tetapi juga sebagai pengalaman yang berkesan. Cerita yang disampaikan dengan baik dapat menghidupkan kembali nilai-nilai lokal dan memperkuat daya tarik wisata,” ujar Yosalvina, di Banjarmasin, Kamis.

Baca Juga:

Dia menjelaskan wisatawan masa kini ingin mengenal sejarah, budaya, tradisi, serta kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, kemampuan dalam mengelola dan mengemas cerita dari setiap destinasi menjadi sangat penting.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin Firiah menegaskan bahwa pengelolaan geopark harus berlandaskan tiga pilar: konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Banjarmasin memang tidak memiliki geosite batuan purba, namun kita memiliki warisan budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif yang lahir dari alam Meratus,” ujarnya.

Baca Juga:

Firiah menekankan tiga fokus utama yakni Warisan Kota, dengan mengaitkan budaya dan spiritualitas lokal; Ekonomi Kreatif, dengan mengangkat Sasirangan dan kuliner Banjar ke level global; Kenyamanan Kota, dengan menjaga Banjarmasin sebagai hospitable city berstandar internasional.

Kepada pengelola Rumah Banjar, Firiah berpesan agar bangunan tradisional tidak hanya dilihat sebagai warisan fisik, tetapi juga museum hidup yang menyimpan filosofi arsitektur selaras dengan alam.

Dispar Kalsel berusaha meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola potensi Geopark Meratus.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Geopark Meratus Dispar Kalsel kapasitas masyarakat Pemprov Kalsel

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU