Dispar Kalsel Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Untuk Kelola Geopark Meratus

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan kemampuan masyarakat dan pengelola wisata dalam mengembangkan potensi destinasi yang menjadi bagian dari Geopark Meratus.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Kalsel Yosalvina Yovani mengatakan, kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan masyarakat sekitar merupakan garda terdepan dalam mengembangkan sektor pariwisata, khususnya destinasi yang masuk dalam kawasan Geopark Meratus.

“Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya menjual destinasi sebagai tempat, tetapi juga sebagai pengalaman yang berkesan. Cerita yang disampaikan dengan baik dapat menghidupkan kembali nilai-nilai lokal dan memperkuat daya tarik wisata,” ujar Yosalvina, di Banjarmasin, Kamis.

Baca Juga: Ombudsman Kalsel Minta Layanan Publik Bisa Adaptif Terhadap Perubahan

Dia menjelaskan wisatawan masa kini ingin mengenal sejarah, budaya, tradisi, serta kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, kemampuan dalam mengelola dan mengemas cerita dari setiap destinasi menjadi sangat penting.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin Firiah menegaskan bahwa pengelolaan geopark harus berlandaskan tiga pilar: konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Banjarmasin memang tidak memiliki geosite batuan purba, namun kita memiliki warisan budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif yang lahir dari alam Meratus,” ujarnya.

Baca Juga: Gubernur Kalsel Gelorakan Semangat Gawi Sabumi

Firiah menekankan tiga fokus utama yakni Warisan Kota, dengan mengaitkan budaya dan spiritualitas lokal; Ekonomi Kreatif, dengan mengangkat Sasirangan dan kuliner Banjar ke level global; Kenyamanan Kota, dengan menjaga Banjarmasin sebagai hospitable city berstandar internasional.

Kepada pengelola Rumah Banjar, Firiah berpesan agar bangunan tradisional tidak hanya dilihat sebagai warisan fisik, tetapi juga museum hidup yang menyimpan filosofi arsitektur selaras dengan alam.