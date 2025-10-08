Pemprov Kalsel Dorong Desa Lakukan Inovasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel mendorong desa melakukan inovasi dan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui bimbingan teknis (bimtek) penguatan dan publikasi inovasi desa.

Sekretaris Dinas PMD Kalsel Raden Mas Ernato Surya Jaya menegaskan pentingnya inovasi dan teknologi tepat guna memperkuat pembangunan desa yang berdaya saing, adaptif, serta berkelanjutan pada era digital.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam membangun desa yang inovatif. Di tengah perubahan zaman dan dinamika digital, seluruh aparatur dan masyarakat desa perlu terus meningkatkan kualitas diri, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta memperkuat kolaborasi dalam pembangunan,” kata Surya di Banjarbaru, Rabu.

Surya menjelaskan tahun ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia dalam melanjutkan estafet kepemimpinan nasional dan daerah, dengan arah pembangunan baru yang sejalan dengan AstaCita Presiden Prabowo, salah satunya memperkuat pembangunan desa.

Keberhasilan pembangunan desa kini diukur melalui Indeks Desa, kata dia, yang memiliki dimensi dan indikator lebih komprehensif dari sebelumnya.

Menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata di bidangnya masing-masing.

Melalui bimtek ini, lanjutnya, para peserta akan mempelajari sejumlah materi penting antara lain standarisasi produk inovasi berbasis potensi unggulan desa agar produk desa memiliki mutu dan daya saing tinggi.

Selain itu penerapan riset dan pengembangan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat desa, serta sumber pendanaan inovasi berbasis masyarakat melalui skema pembiayaan kreatif dan partisipatif.