JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Kepala BGN Sebut Daerah Ini Paling Progresif Menjalankan Program MBG

Kepala BGN Sebut Daerah Ini Paling Progresif Menjalankan Program MBG

Selasa, 07 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Kepala BGN Sebut Daerah Ini Paling Progresif Menjalankan Program MBG - JPNN.com Kalsel
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat Rapat Koordinasi Program MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri Semarang, Senin (6/10/2025). ANTARA/HO-Pemprov Jateng

kalsel.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling progresif dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pak Gubernur Ahmad Luthfi ini luar biasa. Beliau yang langsung menelepon saya, minta agar segera rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah, supaya program MBG ini aman, higienis, dan berkelanjutan," katanya di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikannya seusai Rapat Koordinasi Program MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri Semarang.

Baca Juga:

Menurut dia, inisiatif Gubernur Jateng untuk mempertemukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, menjadi contoh nyata sinergi yang efektif.

Dia menyebutkan bahwa capaian Jateng dalam pelaksanaan MBG juga paling tinggi secara nasional.

Dari total 10.000 lebih SPPG di 38 provinsi, Jawa Tengah telah mengoperasikan 1.596 SPPG, atau sekitar 50 persen dari targetnya.

Baca Juga:

Dia menilai pelaksanaan program MBG di Jateng tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga dalam aspek manajemen dan pengawasan pangan.

Selain memberikan manfaat gizi, Dadan menilai program MBG juga berdampak besar terhadap perekonomian daerah.

Provinsi Jawa Tengah disebut paling progresif dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BGN makan bergizi gratis MBG Pemprov Jateng

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU