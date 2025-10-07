Kepala BGN Sebut Daerah Ini Paling Progresif Menjalankan Program MBG

kalsel.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling progresif dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pak Gubernur Ahmad Luthfi ini luar biasa. Beliau yang langsung menelepon saya, minta agar segera rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah, supaya program MBG ini aman, higienis, dan berkelanjutan," katanya di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikannya seusai Rapat Koordinasi Program MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri Semarang.

Menurut dia, inisiatif Gubernur Jateng untuk mempertemukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, menjadi contoh nyata sinergi yang efektif.

Dia menyebutkan bahwa capaian Jateng dalam pelaksanaan MBG juga paling tinggi secara nasional.

Dari total 10.000 lebih SPPG di 38 provinsi, Jawa Tengah telah mengoperasikan 1.596 SPPG, atau sekitar 50 persen dari targetnya.

Dia menilai pelaksanaan program MBG di Jateng tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga dalam aspek manajemen dan pengawasan pangan.

Selain memberikan manfaat gizi, Dadan menilai program MBG juga berdampak besar terhadap perekonomian daerah.