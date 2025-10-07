JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Pemkot Banjarbaru Beri Pelatihan Gratis Untuk Pencari Kerja

Pemkot Banjarbaru Beri Pelatihan Gratis Untuk Pencari Kerja

Selasa, 07 Oktober 2025 – 09:00 WIB
Pemkot Banjarbaru Beri Pelatihan Gratis Untuk Pencari Kerja - JPNN.com Kalsel
Asisten III Setdako Banjarbaru Rahmah Khairita dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, Sartono saat menyampaikan laporan kegiatan di Banjarbaru, Senin (6/10/2025). ANTARA/HO-Medcen Pemkot Banjarbaru

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru memberikan pendidikan dan pelatihan gratis serentak bagi pencari kerja se-Kota Banjarbaru, di aula dinas setempat, pada Senin pagi.

Kegiatan pelatihan serentak itu dibuka secara resmi oleh Asisten III Setdako Banjarbaru Rahmah Khairita yang mewakili Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby.

Rahmah Khairita saat membuka pelatihan itu menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan vokasi ini.

Baca Juga:

Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi langkah nyata untuk menekan angka pengangguran terbuka di Banjarbaru yang saat ini masih cukup tinggi, yakni 4,93 persen.

“Kegiatan pelatihan seperti ini merupakan salah satu langkah nyata untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Banjarbaru, sekaligus membangun sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa tantangan dunia kerja dan perekonomian saat ini menuntut peningkatan keterampilan teknis dan sikap profesional dari setiap individu.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pelatihan vokasi dan keterampilan seperti ini sangat relevan bagi pencari kerja, wirausaha muda, maupun pelaku UMKM agar lebih siap bersaing dan mandiri secara ekonomi.

“Saya berharap para peserta mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Jadikan pengalaman dari para instruktur sebagai langkah awal untuk membuka peluang kerja, bahkan menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.

Para pencari kerja di Banjarbaru mendapatkan pelatihan dan pembekalan gratis dari pemkot.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Banjarbaru pencari kerja pembekalan pelatihan

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU