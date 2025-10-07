Pemkot Banjarbaru Beri Pelatihan Gratis Untuk Pencari Kerja

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru memberikan pendidikan dan pelatihan gratis serentak bagi pencari kerja se-Kota Banjarbaru, di aula dinas setempat, pada Senin pagi.

Kegiatan pelatihan serentak itu dibuka secara resmi oleh Asisten III Setdako Banjarbaru Rahmah Khairita yang mewakili Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby.

Rahmah Khairita saat membuka pelatihan itu menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan vokasi ini.

Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi langkah nyata untuk menekan angka pengangguran terbuka di Banjarbaru yang saat ini masih cukup tinggi, yakni 4,93 persen.

“Kegiatan pelatihan seperti ini merupakan salah satu langkah nyata untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Banjarbaru, sekaligus membangun sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa tantangan dunia kerja dan perekonomian saat ini menuntut peningkatan keterampilan teknis dan sikap profesional dari setiap individu.

Oleh karena itu, pelatihan vokasi dan keterampilan seperti ini sangat relevan bagi pencari kerja, wirausaha muda, maupun pelaku UMKM agar lebih siap bersaing dan mandiri secara ekonomi.

“Saya berharap para peserta mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Jadikan pengalaman dari para instruktur sebagai langkah awal untuk membuka peluang kerja, bahkan menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.