Dispersip Kalsel Gelar Bedah Buku Karya Rektor UIN Antasari Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan menggelar Bedah Buku Koleksi Perpustakaan Daerah yang menampilkan karya tokoh intelektual Kalsel sekaligus Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof Mujiburrahman.

Kepala Dispersip Kalsel Sri Mawarni mengatakan kegiatan ini bukan sekadar membedah karya ilmiah, tetapi juga menelusuri pemikiran seorang intelektual yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia akademik, keagamaan, dan kebijakan publik di Kalsel maupun Indonesia.

“Prof. Dr. Mujiburrahman bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga pemikir yang menjembatani antara sains dan agama, tradisi dan modernitas, serta nilai-nilai lokal dan wacana global,” ujar Sri Mawarni di Banjarmasin, Senin.

Melalui kapasitasnya sebagai Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Mujiburrahman telah menunjukkan bahwa intelektualisme bukan hanya sebatas teori, melainkan praktik nyata dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkeadaban, dan berorientasi pada kemajuan.

Buku berjudul “Sains, Agama, dan Kebijakan Publik” yang dibedah dalam kegiatan ini merupakan refleksi dari kedalaman pemikiran sang penulis.

Buku tersebut, lanjut dia, mengajak pembaca untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua kekuatan yang dapat bersinergi dalam merumuskan kebijakan publik yang adil, bijak, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

“Kami bangga karena koleksi perpustakaan daerah memuat karya-karya tokoh intelektual lokal yang memiliki pengaruh nasional. Ini bukti bahwa Kalimantan Selatan memiliki sumber daya pemikiran yang luar biasa,” kata Sri Mawarni.

Dia berharap kegiatan bedah buku seperti ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya literasi, membangun dialog lintas disiplin ilmu, serta mengangkat peran perpustakaan sebagai pusat pemikiran dan peradaban di Banua. (antara/jpnn)