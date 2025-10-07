JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Dispersip Kalsel Gelar Bedah Buku Karya Rektor UIN Antasari Banjarmasin

Dispersip Kalsel Gelar Bedah Buku Karya Rektor UIN Antasari Banjarmasin

Selasa, 07 Oktober 2025 – 12:00 WIB
Dispersip Kalsel Gelar Bedah Buku Karya Rektor UIN Antasari Banjarmasin - JPNN.com Kalsel
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel menggelar Bedah Buku Koleksi Perpustakaan Daerah yang menampilkan karya tokoh intelektual Kalsel sekaligus Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof Mujiburrahman. ANTARA/HO-Pemprov Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan menggelar Bedah Buku Koleksi Perpustakaan Daerah yang menampilkan karya tokoh intelektual Kalsel sekaligus Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof Mujiburrahman.

Kepala Dispersip Kalsel Sri Mawarni mengatakan kegiatan ini bukan sekadar membedah karya ilmiah, tetapi juga menelusuri pemikiran seorang intelektual yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia akademik, keagamaan, dan kebijakan publik di Kalsel maupun Indonesia.

“Prof. Dr. Mujiburrahman bukan hanya seorang akademisi, tetapi juga pemikir yang menjembatani antara sains dan agama, tradisi dan modernitas, serta nilai-nilai lokal dan wacana global,” ujar Sri Mawarni di Banjarmasin, Senin.

Baca Juga:

Melalui kapasitasnya sebagai Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Mujiburrahman telah menunjukkan bahwa intelektualisme bukan hanya sebatas teori, melainkan praktik nyata dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkeadaban, dan berorientasi pada kemajuan.

Buku berjudul “Sains, Agama, dan Kebijakan Publik” yang dibedah dalam kegiatan ini merupakan refleksi dari kedalaman pemikiran sang penulis.

Buku tersebut, lanjut dia, mengajak pembaca untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua kekuatan yang dapat bersinergi dalam merumuskan kebijakan publik yang adil, bijak, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Baca Juga:

“Kami bangga karena koleksi perpustakaan daerah memuat karya-karya tokoh intelektual lokal yang memiliki pengaruh nasional. Ini bukti bahwa Kalimantan Selatan memiliki sumber daya pemikiran yang luar biasa,” kata Sri Mawarni.

Dia berharap kegiatan bedah buku seperti ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya literasi, membangun dialog lintas disiplin ilmu, serta mengangkat peran perpustakaan sebagai pusat pemikiran dan peradaban di Banua. (antara/jpnn)

Dispersip Kalsel menggelar kegiatan bedah buku karya dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bedah buku Dispersip Pemprov Kalsel Rektor UIN Antasari

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU