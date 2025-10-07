Pelajar di Banjarmasin Dibekali Cara Aman ke Sekolah

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banjarmasin melaksanakan kegiatan Police Goes To School di SMK Negeri 5 Banjarmasin, guna membekali para pelajar dengan pengetahuan tentang cara aman dan selamat ke sekolah.

Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polresta Banjarmasin Ipda Ansyah Bhakti Satyabharda mengatakan kegiatan tersebut digelar rutin setiap pekan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran berlalu lintas sejak dini.

“Kami memberikan arahan tentang cara aman dan selamat ke sekolah usai pelaksanaan upacara bendera,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ipda Ansyah yang bertindak sebagai pembina upacara memberikan amanat terkait pentingnya keselamatan di jalan raya, terutama bagi siswa yang mulai beranjak remaja dan mulai mengenal kendaraan bermotor.

Dia menegaskan siswa yang belum cukup umur sebaiknya berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua atau menggunakan transportasi umum agar terhindar dari risiko kecelakaan.

Selain itu, Kanit Kamsel juga mengedukasi para siswa mengenai etika berlalu lintas yang baik dan benar, serta mengajak mereka menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

“Sebelum mengendarai kendaraan bermotor, pastikan sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Keselamatan diri sendiri dan orang lain harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Melalui Police Goes To School, Ipda Ansyah berharap para pelajar memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya disiplin dan tanggung jawab di jalan raya.