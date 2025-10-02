Kemenkum Kalsel dan DPRD Batola Fokus Tingkatkan Mutu Produk Hukum Daerah

kalsel.jpnn.com, BARITO KUALA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menjalin sinergi untuk meningkatkan mutu produk hukum daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem mengatakan kerja sama ini diwujudkan melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, serta pelayanan hukum.

“Kolaborasi ini merupakan langkah nyata menghadirkan regulasi yang berkualitas. Harmonisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah perlu ditopang keahlian teknis perancang peraturan,” ujarnya.

Alex berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD Batola dalam membentuk produk hukum yang responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Batola Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono menyampaikan dengan dukungan Kemenkum Kalsel, pihaknya optimistis kualitas pembentukan peraturan daerah akan semakin meningkat.

“Dengan adanya pendampingan ini, produk hukum yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Batola,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, penandatanganan kesepakatan bersama ditindaklanjuti dengan PKS antara Sekretariat DPRD Batola dengan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel terkait fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, salah satunya mengenai penataan serta pengendalian infrastruktur pasif. (antara/jpnn)