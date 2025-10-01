Gubernur Kalsel Gelorakan Semangat Gawi Sabumi

JPNN.com

Rabu, 01 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan H Muhidin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menggelorakan semangat "Gawi Sabumi" (gotong royong, kerja sama, atau kerja bersama dalam budaya masyarakat Banjar di Kalsel). ANTARA/HO-Pemprov Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menggelorakan semangat "Gawi Sabumi" (gotong royong, kerja sama, atau kerja bersama dalam budaya masyarakat Banjar).

“Maju sejahtera bukan khayalan, tetapi harapan masa depan. Mari berpadu dalam ikhtiar dan doa, saling bekerja sama dan merangkul semua pihak demi Banjarmasin yang berkema­juan dan berlimpah kesejahteraan. Dirgahayu ke-499 Kota Banjarmasin, semoga Allah SWT selalu memberkahi Banua,” katanya pada peringatan Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin, Rabu.

Dia menjelaskan keberadaan Kota Banjarmasin yang hampir berusia lima abad merupakan anugerah besar.

Dengan rasa syukur, ia berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kota ini senantiasa diberkahi Allah SWT, baik dalam kesejahteraan, kemakmuran, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kehidupan keagamaan.

Menurutnya, keberkahan itu hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah kota bersama seluruh masyarakat saling bersinergi.

“Harapan ini juga ditopang ikhtiar dan tekad dari seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga partisipasi warga masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Muhidin optimistis di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin H.M. Yamin dan Wakil Wali Kota Ananda (Yamin-Ananda), Kota Banjarmasin akan terus merajut kebersamaan untuk membangun masa depan yang lebih baik, berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Mengangkat tema “Gawi Sabumi Menuju Banjarmasin Maju Sejahtera”, Muhidin menilai hal itu mencerminkan semangat kebersamaan yang harus dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Gubernur Kalsel Muhidin menggelorakan semangat gawi sabumi pada momen HUT Banjarmasin.
Sumber Antara
