Satgas Pangan Polda Kalsel Cek Langsung Harga Bahan Pokok di Pasar Antasari

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Tim Satgas Pangan Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan inspeksi mendadak di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting).

Kegiatan pemantauan dilaksanakan guna melaksanakan instruksi Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan.

"Atas perintah Kapolda Kalsel, kami langsung melakukan inspeksi ke lapangan yang dilakukan oleh Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalsel, dipimpin Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP Zaenal Arifien," kata Tim Satgas Pangan Ditkrimsus Polda Kalsel AKP Krismandra N.W di Banjarmasin, Senin.

Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preemtif dan preventif Polri untuk mengantisipasi praktik penimbunan, permainan harga, maupun kelangkaan barang yang dapat merugikan masyarakat.

Saat pengecekan tersebut, personel Satgas Pangan menyisir berbagai lapak pedagang, guna memeriksa harga jual sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, daging ayam, bawang serta cabai.

Bukan itu saja , terangnya, Tim Satgas Pangan tidak hanya melakukan pengecekan harga, namun stok barang di tingkat pedagang juga menjadi perhatian.

"Alhamdulillah, berdasarkan pantauan kami, harga bapokting di Pasar Sentra Antasari relatif stabil dan masih dalam kisaran wajar dan ketersediaan barang juga terlihat cukup lancar," ujar AKP Krismandra.

Dia juga menambahkan bahwa situasi yang stabil ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi pada kelompok bahan pangan.