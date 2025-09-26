Lanal Banjarmasin Gelar Bedah Rumah Warga di Takisung

JPNN.com

Jumat, 26 September 2025 – 18:00 WIB
Peletakan batu pertama dalam program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Lanal Banjarmasin di Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kamis (25/9/2025). (ANTARA/HO-Diskominfostasan Tala)

kalsel.jpnn.com, TANAH LAUT - Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin melaksanakan karya bakti dengan melakukan renovasi bedah rumah warga di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut

Kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Lanal Banjarmasin itu dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) dan HUT TNI AL.

Paban III Tahwil Steral Mabes AL Kolonel Marinir Sungguh B. Manurung menegaskan pentingnya kebersamaan dan bersinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Kekuatan TNI-Polri ada bersama rakyat. Kita harus turun langsung, mendengar, dan mencari solusi. Sinergi ini mendukung cita-cita pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan secara resmi membuka kegiatan bedah rumah tersebut dengan melakukan peletakan batu pertama.

"Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dimulainya pembangunan bedah rumah di Desa Pagatan Besar. Kegiatan ini ditargetkan selesai pada 19 Oktober 2025 sekaligus penyerahan rumah, bakti sosial, dan bakti kesehatan,” ungkapnya.

Dia mengatakan program ini diharapkan tidak hanya meringankan beban warga yang rumahnya tidak layak huni, tetapi juga mempererat kebersamaan, menumbuhkan gotong royong, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"TNI AL ingin menunjukkan bahwa kehadirannya bukan hanya di laut, tetapi juga di darat, bersama rakyat," ucap Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan

Lanal Banjarmasin melakukan bakti sosial dengan menggelar bedah rumah warga di Kabupaten Tanah Laut.
Sumber Antara
