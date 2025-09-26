JPNN.com

Jumat, 26 September 2025 – 15:00 WIB
Pemkot Banjarmasin Siapkan Dana Rp 14 M Untuk Tanggap Bencana - JPNN.com Kalsel
Ilustrasi bencana alam. Foto: Antara

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan dana senilai Rp 14 miliar untuk belanja tidak terduga (BTT) khususnya diperuntukkan untuk bantuan tanggap bencana.

"Tahun ini alokasi dana BTT sebesar Rp14 miliar," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin H Edy Wibowo dikutip dari Antara, Jumat (26/9).

Menurut dia, alokasi BTT tahun ini naik dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2024 sebesar Rp12 miliar.

Dia mengatakan penggunaan dana BTT untuk membiayai hal-hal yang sifatnya mendesak dan tidak direncanakan sebelumnya.

Seperti halnya penanganan bencana, kebakaran hingga bantuan sosial bagi masyarakat yang tertimpa musibah.

Meskipun demikian, ungkap Edy, tetap harus melalui proses dan tahapan sesuai aturan.

"Tidak direncanakan itu sifatnya mendesak. Bisa berupa bencana, kebakaran, kematian atau bantuan sosial lainnya. Jadi itu semua masuk kelompok BTT," ujarnya.

Termasuk, ungkap dia, untuk penanganan darurat sampah, di mana Kota Banjarmasin sedang mengalami itu akibat ditutupnya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Sumber Antara
TAGS   Pemkot Banjarmasin tanggap bencana anggaran bencana alam

