Jenderal Tandyo Pastikan Menu MBG yang Diproduksi TNI Berkualitas Tinggi

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita memastikan makanan yang diproduksi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mereka berkualitas tinggi.

Hal tersebut dikatakan Tandyo menyinggung fenomena warga mengalami keracunan usai mengkonsumsi MBG di beberapa daerah.

"MBG yang dibangun oleh TNI, saya kira higienis dan tidak ada yang mungkin pemberitaan selama ini dalam Minggu- Minggu ini beritanya dipenuhi dengan beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang kurang profesional," kata Tandyo saat membuka kompetisi Taekwondo Internasional di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

Tandyo menyebut seluruh proses pembuatan makanan di dapur MBG telah memenuhi standar tertentu. Bahan makanan yang diolah pun dipastikan higienis dan memiliki nila gizi.

Kini, lanjut dia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama jajaran kepala staf sedang berada di Solo untuk meresmikan program MBG.

Tandyo berharap program MBG yang akan diresmikan di Solo dapat menjadi saluran pemberi makanan bergizi gratis untuk masyarakat.

"Mudah-mudahan Panglima TNI bisa meluruskan itu semua sehingga program pemerintah yang langsung dirasakan ke masyarakat bisa kami laksanakan dengan baik," ujar Tandyo. (antara/jpnn)