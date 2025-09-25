BMKG Perkirakan Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Ringan Hari Ini

JPNN.com

Kamis, 25 September 2025 – 08:46 WIB
kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Kamis.

"Secara umum cuaca di Banda Aceh, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang diprediksi berawan," kata Prakirawan Nurul Izzah dalam saluran Youtube BMKG, di Jakarta, Kamis.

Cuaca di Kota Medan dan Padang berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

Untuk Kota Jambi dan Bandar Lampung diprediksi berawan tebal hari ini.

Kemudian di Palembang diprakirakan udara kabur.

Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Bengkulu dan Pangkal Pinang.

Selanjutnya untuk Pulau Jawa, cuaca di Kota Serang, Jakarta, dan Bandung berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan.

Sementara itu, cuaca di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diprediksi berawan tebal.

BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia diguyur hujan ringan pada hari ini.
