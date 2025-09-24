Gubernur Kalsel Salurkan 2 Perahu Untuk Pokmaswas di Hulu Sungai Selatan

kalsel.jpnn.com, HULU SUNGAI SELATAN - Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyerahkan dua unit perahu bermotor kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Desa Balimau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, guna mengawasi aktivitas sungai.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalsel Rusdi Hartono mengatakan Pokmaswas merupakan gerakan inisiatif masyarakat yang menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di daerah.

"Pokmaswas ini berada di garis depan setiap hari, menjaga sungai dari kerusakan, sehingga bantuan perahu motor dari gubernur ini bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sarana perjuangan mereka menjaga kelestarian,” kata Rusdi.

Rusdi mengungkapkan DKP Provinsi Kalsel telah menyalurkan sembilan unit perahu bermotor ke sejumlah wilayah strategis yang rawan praktik perikanan ilegal, seperti penyetruman ikan, penggunaan racun, hingga peledak.

Penyaluran bantuan tersebut, kata dia, sejalan dengan visi Gubernur Kalsel untuk membangun provinsi yang hijau dan berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif serta berbasis komunitas.

Kali ini bantuan diserahkan kepada Pokmaswas Perkasa I dan Perkasa II sebagai simbol dukungan nyata pemerintah terhadap aksi dan peran masyarakat lokal menjaga ekosistem sungai dari praktik perikanan ilegal.

Pihak Pokmaswas Perkasa I dan Perkasa II pun mengapresiasi bantuan dari Pemprov Kalsel, guna menunjang kegiatan patroli agar terjaga ekosistem dan populasi perikanan lokal. (antara/jpnn)