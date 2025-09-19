ULM Kembangkan Bunga Bangkai Laboratorium Biologi

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mengembangkan bunga bangkai atau yang memiliki nama ilmiah Amorphophallus paeoniifolius di Rumah Kaca Laboratorium Pendidikan Biologi bagi kepentingan edukasi dan riset.

"Bunga bangkai yang kami tanam pertama kali Desember 2024 lalu kini tumbuh subur dan mengeluarkan bunga yang indah dan eksotik," kata Luthfiana Nurtamara, pengelola Rumah Kaca Laboratorium Pendidikan Biologi ULM di Banjarmasin, Kamis.

Luthfiana mengungkapkan bunga bangkai diperoleh dari Taman Biodiversitas Hutan Hujan Tropis Lembah Bukit Manjai di Mandiangin Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Pada 2024 lalu, Dr. Amalia Rezeki, seorang Biologist Conservation dari ULM menyerahkannya kepada pengelola Rumah Kaca Laboratorium Pendidikan Biologi ULM.

Amalia dikenal sebagai perintis sekaligus pemilik dari Taman Biodiversitas Hutan Hujan Tropis yang dikelola secara swadaya.

Penyerahan beberapa jenis tumbuhan Amorphophallus ini dengan tujuan untuk memperkaya koleksi tumbuhan hutan tropis di Laboratorium Rumah Kaca Jurusan Pendidikan Biologi ULM.

Sementara Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Biologi ULM Dr. Aulia Ajizah dosen mengatakan keberadaan bunga bangkai yang tumbuh mekar bisa langsung dimanfaatkan mahasiswa untuk mengamati dan dijadikan sebagai media pembelajaran.

Saat ini Laboratorium Jurusan Pendidikan Biologi ULM sedang membudidayakan tiga jenis tumbuhan Amorphophallus yang didatangkan dari Taman Biodiversitas Hutan Hujan Tropis Lembah Bukit Manjai, seperti Amorphophallus paeoniifolius, Amorphophallus muelleri BI dan Amorphophallus borneensis.