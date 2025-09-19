Pemkot Banjarmasin Siapkan Destinasi Wisata Baru dengan Pemandangan Sungai Martapura

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menyiapkan destinasi wisata baru pemandangan pinggiran Sungai Martapura, yakni di siring sungai di Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menyampaikan kawasan Siring RK Ilir memiliki potensi besar untuk ditata menjadi ruang publik sekaligus destinasi wisata baru di Kota Banjarmasin.

Sebagai langkah untuk mewujudkan itu, dia beserta jajarannya melakukan gotong royong massal untuk membersihkan kawasan siring yang sudah dibangun beberapa tahun lalu tersebut.

"Sudah lama kami melihat kondisi di siring RK Ilir ini terbengkalai, padahal sangat potensial. Kawasan ini bisa dijadikan tempat olahraga seperti joging, sekaligus kawasan wisata baru untuk Kota Banjarmasin. Setelah dibersihkan dan dirapikan, insyaallah sepanjang siring dari Pasar Lama, RK Ilir, hingga Pekauman akan menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat," ujarnya.

Yamin menyatakan gotong royong ini bukan hanya momentum memperingati Hari Kebersihan Sedunia, tetapi juga langkah awal dalam menata kembali kawasan siring agar lebih tertata, bersih dan nyaman.

"Terima kasih kepada semua instansi yang sudah turun sejak pagi. Ini langkah awal kami untuk menata kawasan RK Ilir ke depan. Kawasan ini akan kami jadikan taman dan ruang publik yang nyaman, apalagi lokasinya berhadapan langsung dengan balai kota," katanya lagi.

Yanin mengingatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan siring untuk mendukung program penataan dengan menjaga kebersihan lingkungan.

Dia menyebutkan Pemkot Banjarmasin juga tengah merencanakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, termasuk digitalisasi penanganan sampah agar lebih efektif.