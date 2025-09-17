Haji Asal Kalsel yang Wafat di Pesawat Terima Santunan Rp 135 Juta

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Seorang haji asal Provinsi Kalimantan Selatan yang wafat di pesawat saat kepulangan dari Tanah Suci pada musim haji 2025 menerima santunan dari pihak penerbangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel H Muhammad Tambrin menyampaikan santunan diterima ahli waris haji yang wafat bernama H Lutfi Inani asal Kabupaten Banjar.

"Yang menerima anak almarhum, penyerahan santunan dilaksanakan di kantor Kanwil Kemenag Kalsel di Kota Banjarmasin," ujarnya.

Adapun maskapai yang memberikan santunan adalah PT Lion Mentari sebesar Rp135 juta.

"Karena maskapai yang melayani keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin tahun 2025 adalah Lion Air," ujarnya.

Menurut Tambrin, sesuai perjanjian pengangkutan udara jemaah haji Indonesia antara Kementerian Agama dan PT Lion Mentari, perusahaan penerbangan memberikan ekstra cover bagi jemaah yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan penerbangan selama dalam tanggung jawab pihak penerbangan.

Tambrin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak maskapai penerbangan atas santunan tersebut.

"Bagi jemaah haji yang wafat kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan ketabahan hati," ucapnya.