Polresta Banjarmasin Gelar Pengobatan Gratis di Poliklinik Terapung

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Satpolairud Polresta Banjarmasin menggelar layanan pengobatan gratis bagi warga pesisir sungai melalui program unggulan Korps Polairud Baharkam Polri di poliklinik terapung.

Kepala Satpolairud Polresta Banjarmasin Kompol Dading Kalbu Adie mengatakan kegiatan berlangsung di atas Kapal Poliklinik Terapung KP XIII yang sandar di Dermaga Shelter Kubah Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat sejak pukul 08.00 hingga 09.30 WITA.

"Ini kegiatan rutin yang kami lakukan, dan masyarakat pesisir selalu antusias mengikuti pengobatan gratis," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Satpolairud bekerja sama dengan Klinik Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polresta Banjarmasin yang dipimpin dr. Vikana.

Warga yang datang kebanyakan memeriksakan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol. Usai pemeriksaan, pihak Dokkes memberikan obat-obatan secara gratis kepada masyarakat.

Tercatat sekitar 50 warga memanfaatkan layanan kesehatan awal yang diberikan secara humanis oleh petugas Satpolairud dan Dokkes.

"Kami hanya memberikan layanan kesehatan awal sekaligus mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat agar terhindar dari berbagai penyakit," kata Kompol Dading.

Dia berharap kegiatan itu dapat menjadi kontribusi positif Polri dalam pelayanan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.