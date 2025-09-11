130 Pemuda di Tapin Menerima Beasiswa Untuk Membangun Desa

kalsel.jpnn.com, TAPIN - Pemerintah Kabupaten Tapin menaruh harapan besar pada generasi muda melalui program satu desa satu sarjana yang kini mulai berjalan dengan penerima beasiswa mencapai 130 orang.

Bupati Tapin H Yamani mengatakan para penerima beasiswa harus serius menempuh pendidikan dan kelak kembali membangun desa masing-masing.

“Gunakanlah kesempatan ini untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan. Setelah selesai menuntut ilmu, upayakan untuk membangun desa masing-masing. Karena ke depan, kalian penerus dan jadilah motor penggerak desa,” kata Yamani di Rantau, Kabupaten Tapin, Rabu.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bupati Tapin Hamdi menyebutkan program beasiswa tersebut telah disosialisasikan melalui camat dan kepala desa agar menyentuh masyarakat secara merata.

“Tahun ini total ada 130 penerima beasiswa. Mereka tersebar di berbagai perguruan tinggi sesuai bidang yang diminati,” ujar Hamdi.

Hamdi menjelaskan Poltek Islam Syekh Salman Alfarisi menampung 67 mahasiswa baru terdiri dari 32 orang program studi teknologi pertanian dan 35 orang teknik pertambangan.

Kemudian, kata dia, Institut Bisnis dan Teknologi Banjarmasin menerima 60 penerima dengan 31 orang pada program studi manajemen dan 29 orang akuntansi.

Sementara, STIT Assuniyah Tambarangan menampung lima orang serta masing-masing satu orang di ULM, Uniska, dan Darul Ulum Kandangan.