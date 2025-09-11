Wali Kota Banjarmasin Merombak Puluhan Pejabat Untuk Maksimalkan Pelayanan

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR melakukan perombakan puluhan pejabat untuk memaksimalkan pelayanan publik yang lebih profesional.

"Ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi perubahan peran dan tanggung jawab. Saya ingin pejabat fungsional lebih fokus pada bidang keahliannya dan memberikan kontribusi nyata untuk pelayanan kepada masyarakat," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.

Dia meminta agar seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi di tempat yang baru.

Baca Juga: Pemkot Banjarmasin Lestarikan Seni Budaya Islami Sebagai Jati Diri Daerah

"Saya ingin birokrasi Banjarmasin lebih profesional, adaptif dan inovatif. Semua ini demi terwujudnya kota maju dan sejahtera, dengan pelayanan publik yang membanggakan masyarakat," tuturnya.

Karena salah satu misinya untuk kepemimpinan periode 2025-2030, yakni meningkatkan tata kelola pelayanan publik cepat, praktis dan berbasis digital.

Termasuk juga, ungkap dia, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru diserahkan SK pengangkatan tahap II.

Baca Juga: Begini Strategi Pemkot Banjarmasin Untuk Wujudkan Kota Ramah Anak

"PPPK yang menerima SK hari ini, jadikan momentum ini motivasi untuk melayani masyarakat lebih baik," ucap Yamin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto, perombakan sebanyak 33 pejabat di lingkungan pemerintahan ini adalah hal yang biasa untuk memaksimalkan kinerja.