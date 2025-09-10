2 Jenazah Korban Helikopter Jatuh di Kalsel Sudah Tiba di Pekanbaru

kalsel.jpnn.com, PEKANBARU - Dua jenazah korban kecelakaan helikopter tipe BK117-D3 di Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tiba di terminal kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Provinsi Riau.

Manajer Operasi Bandara Sultan Syarif Kasim II, Imamura Ginting mengatakan jenazah keduanya tiba di kargo bandara pada Selasa sekitar pukul 13:41 WIB. Kedua korban yakni Iboy Irfan Rosa, warga Kabupaten Kuantan Singingi, dan Yudi Febrian Rahman, warga Kota Pekanbaru tiba setelah transit di Jakarta.

“Jenazah langsung dijemput pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka masing-masing menggunakan ambulans,” katanya di Pekanbaru, Selasa.

Jenazah Iboy dibawa ke rumah duka di Jalan Pandau Kabupaten Kuantan Singingi, sementara jenazah Yudi dibawa ke Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Kedua peti jenazah berwarna putih diturunkan oleh tim bandara, didampingi keluarga serta perwakilan perusahaan tempat korban bekerja, APRIL Group.

Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Yudi Febrian Rahman di Jalan Amir Hamzah, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Ketua RW setempat yang juga sahabat kecil almarhum, Panzi Barza mengenang Yudi sebagai pribadi ramah dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

"Dari kecil saya bersahabat baik dengan beliau. Dia dikenal sebagai orang yang baik di komplek ini. Saat Agustusan tahun ini, beliau sempat menyumbang dana untuk semarak 17-an meski tak bisa pulang ke Pekanbaru karena masih bekerja di Kalimantan,” ujar dia.