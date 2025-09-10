Musisi Jalanan di Banjarmasin Diberi Ruang Untuk Berkreasi

JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 07:00 WIB
Dua musisi jalanan Banjarmasin saat tampil dalam lomba nyanyi sebagai ruang mereka berkreasi di panggung perayaan Harjad Ke-499 kota setempat di panggung Siring Sungai Martapura Banjarmasin, Selasa (9/9/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkot Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan ruang untuk para musisi jalanan untuk berkreasi di panggung perayaan peringatan Hari Jadi (Harjad) Ke-499 kota setempat pada 2025.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin menyampaikan pemerintah daerah memberikan apresiasi dan perhatian terhadap para musisi jalanan.

"Kami adakan lomba menyanyi sebagai wadah untuk mengekspresikan bakat para musisi jalanan," ujarnya.

Menurut Yamin, melalui ajang ini diharapkan lahir penyanyi-penyanyi baru yang dapat dikenal luas dari musisi jalanan di kota ini.

“Harapan kami, kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi mereka untuk mengekspresikan bakat menyanyi. Siapa tahu dari sini ada yang bisa lebih sukses lagi, tidak hanya dikenal di jalanan, tetapi juga bisa direkam dan didengar oleh banyak orang," tutur Yamin.

Dia menyebutkan ajang ini juga menjadi upaya pemerintah dalam memberikan panggung yang selama ini tidak mereka dapatkan di jalanan.

"Semoga dari musisi jalanan ini bisa menemukan bakat terpendam. Bisa saja mereka menjadi musisi yang akan membawa nama Kota Banjarmasin di kancah nasional. Yang pasti, kegiatan ini bentuk apresiasi bagi penyanyi jalanan agar mereka bisa berkumpul, bersilaturahim dan saling mengenal," katanya.

Lomba menyanyi musisi jalanan ini bagian rangkaian memeriahkan peringatan Harjad Ke-499 Kota Banjarmasin pada 24 September 2025.

Sumber Antara
TAGS   Pemkot Banjarmasin musisi jalanan kreasi panggung hiburan

