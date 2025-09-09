Belasan Santri Asal Banjarmasin Terima Beasiswa ke Yaman dan Mesir

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Sebanyak 14 santri di Kota Banjarmasin meraih beasiswa dari pemerintah kota setempat untuk melanjutkan pendidikan ke Yaman dan Mesir pada tahun ini.

"Semoga beasiswa ini bermanfaat dan setelah lulus nanti bisa memberikan kontribusi besar dalam pengembangan dakwah di kota tercinta ini," kata Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR.

Yamin pun secara resmi melepas keberangkatan ke-14 santri yang mendapatkan program beasiswa ke Timur Tengah melalui kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota itu di Aula Kayuh Baimbai Balaikota Banjarmasin.

Dia memberikan semangat kepada para santri yang akan menempuh pendidikan selama empat tahun penuh tanpa diperkenankan pulang ke tanah air.

"Meskipun belum boleh pulang selama empat tahun, saya yakin adik-adik semua tetap kuat menjalani pendidikannya. Ulun (saya) percaya dan yakin, pasti memiliki akhlak yang luar biasa meskipun berada di negeri orang," ucapnya.

Yamin menyampaikan terima kasih kepada MUI Kota Banjarmasin yang telah berperan aktif memfasilitasi program ini hingga bisa mengantarkan santri dan santriwati menimba ilmu ke Timur Tengah.

"Jaga nama baik Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin saat di negeri orang," ujarnya.

Ketua MUI Kota Banjarmasin Habib Ali Khaidir Al-Kaff menyampaikan program beasiswa ke Timur Tengah tahun ini melalui seleksi cukup ketat yang diikuti puluhan santri asal kota ini dari berbagai pondok pesantren.