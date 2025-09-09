JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Pemkot Banjarmasin Waspadai Penyakit Cacing pada Anak

Pemkot Banjarmasin Waspadai Penyakit Cacing pada Anak

Selasa, 09 September 2025 – 02:15 WIB
Pemkot Banjarmasin Waspadai Penyakit Cacing pada Anak - JPNN.com Kalsel
Pemkot Banjarmasin meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit cacing pada anak dengan memprogramkan pemberian obat cacing kepada anak sekolah. ANTARA/Sukarli

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin meningkatkan kewaspadaan penyakit cacing pada anak setelah kasus menggemparkan di Sukabumi, Jawa Barat.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Wiwin Windiantara menyampaikan kasus meninggal seorang anak akibat penyakit cacing di Sukabumi tahun ini menjadi perhatian semua daerah untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk di Kota Banjarmasin.

Menurut dia, Pemkot Banjarmasin menaruh atensi serius akibat kasus memilukan itu hingga melakukan program pencegahan atas penyakit cacing pada anak.

Baca Juga:

Program yang digalakkan saat ini dengan pemberian obat cacing secara berkala pada anak-anak, khususnya para siswa dan siswi tingkat sekolah dasar.

Wiwin mendorong orang tua agar lebih peduli terhadap pemberian obat cacing sejak dini pada anak. Selain itu, pentingnya menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan keluarga.

"Mengingat penyebab rentannya penyakit cacing itu, karena rendahnya kesadaran terhadap menjaga kebersihan. Jadi biasakan anak mencuci tangan setelah beraktivitas di luar," jelasnya.

Baca Juga:

Adapun mengenai konsumsi obat cacing pada remaja hingga dewasa, Dinkes Banjarmasin menegaskan hal itu aman.

Sementara itu, Analis Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes Kota Banjarmasin Risa Ariani menuturkan minum obat cacing dosisnya tetap sama yaitu dikonsumsi tiap enam bulan sekali.

Dinas Kesehatan Pemkot Banjarmasin meningkatkan kewaspdaan penyakit cacing pada anak.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Banjarmasin Dinkes Banjarmasin penyakit cacing waspada

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU