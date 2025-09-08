JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Pemkot Banjarmasin Melestarikan Balap Jukung di Sungai Martapura

Pemkot Banjarmasin Melestarikan Balap Jukung di Sungai Martapura

Senin, 08 September 2025 – 09:00 WIB
Pemkot Banjarmasin Melestarikan Balap Jukung di Sungai Martapura - JPNN.com Kalsel
Kemeriahan lomba tradisional balap jukung Wali Kota Cup 2024 di sungai Martapura Kota Banjarmasin, Kalsel dalam rangkaian Harjad Ke-499 kota setempat, di Sungai Martapura, Minggu (7/9/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkot Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan upaya pelestarian tradisi sungai yang sudah turun temurun, yakni balap jukung (sampan) di sungai Martapura.

"Kegiatan ini bukan sekadar lomba, melainkan upaya bersama menjaga tradisi sungai yang sudah turun-temurun. Jukung bukan hanya alat transportasi, tetapi juga simbol kehidupan orang Banjar," ujar Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR, Minggu.

Menurut dia, tradisi sungai warga Kota Banjarmasin tidak terlepas dari transportasi jukung sejak dulu, termasuk tradisi balap jukung sebagai bagian hiburan warga.

Baca Juga:

Untuk melestarikan tradisi ini, ungkap Yamin, Pemkot Banjarmasin dalam memeriahkan Hari Jadi (Harjad) Ke-499 tahun 2025, menggelar lomba tradisional jukung balap baanam Wali Kota Cup di sungai Martapura pada hari ini.

Yamin pun mengapresiasi tingginya animo peserta dalam lomba ini, yakni sebanyak 64 peserta dari berbagai kelurahan di kota setempat.

"Kegiatan ini sangat menyita perhatian masyarakat, banyak warga yang rela menyewa kapal wisata hingga berjejer di bantaran sungai untuk menyaksikan jalannya perlombaan," ujarnya.

Baca Juga:

Dia berharap tahun berikutnya bisa lebih meriah lagi agar tradisi ini tidak akan hilang.

Pemerintah Kota Banjarmasin terus berkomitmen menjadikan sungai Martapura sebagai pusat kegiatan budaya dan rekreasi warga.

Pemkot Banjarmasin berusaha untuk terus melestarikan budaya balap jukung.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   balap jukung objek wisata Pemkot Banjarmasin tradisi

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU