JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Kemenhub Dukung Investigasi KNKT Untuk Ungkap Penyebab Helikopter Jatuh di Kalsel

Kemenhub Dukung Investigasi KNKT Untuk Ungkap Penyebab Helikopter Jatuh di Kalsel

Jumat, 05 September 2025 – 12:00 WIB
Kemenhub Dukung Investigasi KNKT Untuk Ungkap Penyebab Helikopter Jatuh di Kalsel - JPNN.com Kalsel
Tim SAR gabungan mengevakuasi potongan jasad dalam kantong jenazah yang baru ditemukan dari sekitar bangkai Helikopter BK117 D3 jatuh di kawasan hutan pegunungan di Posko 3 Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Sujud Mariono

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung penuh investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna mengungkap penyebab jatuhnya helikopter BK117 D3 milik Estindo Air di Kalimantan Selatan.

“Kami mendukung penuh proses investigasi oleh KNKT untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai penyebab insiden ini," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa di Jakarta, Kamis.

Dukungan investigasi itu, menurut Lukman sangat penting agar penyebab insiden dapat terungkap secara menyeluruh dan menjadi pijakan kuat dalam langkah peningkatan standar keselamatan penerbangan nasional, khususnya transportasi udara berbasis helikopter.

Baca Juga:

"Dan hasilnya akan menjadi masukan penting dalam peningkatan keselamatan penerbangan ke depan,” ujar Lukman.

Selain dukungan investigasi, Kemenhub menegaskan kembali komitmen memperkuat pengawasan serta pelaksanaan regulasi keselamatan penerbangan, terutama terhadap helikopter yang beroperasi di wilayah dengan kondisi geografis sulit dan tantangan alam ekstrem.

“Kami akan terus memperkuat pengawasan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko dan peningkatan kualitas keselamatan penerbangan di Indonesia," ujarnya.

Baca Juga:

Kemenhub menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa helikopter BK117-D3 (H145) milik PT. Eastindo Air dengan registrasi PK-RGH, yang dinyatakan hilang kontak (lost contact) pada Senin(1/9), sekitar pukul 09.00–10.00 WITA.

Helikopter tersebut telah ditemukan oleh Tim SAR Darat pada Rabu (3/9) sekitar pukul 14.00 WITA. Heli itu jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Kemenhub mendukung penuh investigasi yang dilakukan KNKT guna mengungkap penyebab jatuhnya helikopter BK117 D3 milik Estindo Air di Kalimantan Selatan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenhub KNKT Basarnas helikopter jatuh

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU