JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Kotak Hitam dari Helikopter Jatuh di Tanah Bumbu Sudah Ditemukan

Kotak Hitam dari Helikopter Jatuh di Tanah Bumbu Sudah Ditemukan

Jumat, 05 September 2025 – 05:47 WIB
Kotak Hitam dari Helikopter Jatuh di Tanah Bumbu Sudah Ditemukan - JPNN.com Kalsel
Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo (keduai kiri) memberikan keterangan terkait kecelakaan Helikopter BK117 D3 yang jatuh di kawasan hutan pegunungan Kalsel saat tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (5/9/2025) dini hari. (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Basarnas menemukan kotak hitam atau black box pada Helikopter BK117 D3 milik Eastindo Air yang mengalami kecelakaan dan jatuh terbakar di kawasan hutan Desa Emil Baru, Mentewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo mengatakan Tim SAR berhasil menemukan kotak hitam tersebut pada Kamis (4/9) siang di tengah upaya evakuasi jasad korban di tengah hutan.

“Kotak hitam ketemu ya. Ekor helikopter juga masih tersisa, bodi heli terbakar,” ujar dia.

Baca Juga:

Yudhi menuturkan penyebab kecelakaan helikopter ini nanti akan diungkap oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan lembaga terkait.

Penyerahan kotak hitam helikopter ini akan dilaksanakan secara simbolis di Lanud Syamsudin Noor Banjarbaru, pada Jumat pagi sekitar pukul 08.00 WITA.

Tim SAR gabungan menemukan bangkai helikopter di titik 03° 5’6” S – 115° 37’39.07” E, kawasan hutan sekitar Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Tanah Bumbu, Kalsel, pada Rabu (3/9) sekitar pukul 14.45 WITA, pada jarak sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh KNKT.

Baca Juga:

Helikopter tersebut dinyatakan hilang pada Senin (1/9) sekitar pukul 08.54 WITA.

Penjabat On Scene Commander (OSC) mengerahkan seluruh Search and Rescue Unit (SRU) darat menuju lokasi penemuan untuk memperkuat proses evakuasi hingga akhirnya berhasil mengevakuasi seluruh jasad pada Kamis (4/9) malam sekitar pukul 21.50 WITA.

Basarnas sudah menemukan kotak hitam dari helikopter yang jatuh di kawasan Tanah Bumbu, Kalsel.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Basarnas Tim Sar korban tewas helikopter jatuh kotak hitam

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU