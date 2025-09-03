Helikopter yang Hilang di Hutan Kalsel Masih Belum Ditemukan

kalsel.jpnn.com, TANAH BUMBU - Tim SAR gabungan dari unsur udara mengerahkan sebanyak lima unit helikopter pada hari ketiga pencarian helikopter tipe BK117 D3 yang hilang kontak di sekitar Air Terjun Mandin Damar, Mentewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan sebelumnya ada dua helikopter yang tersedia, dan hari ketiga pencarian ditambah tiga unit sehingga total lima unit untuk memaksimalkan pencarian jalur udara.

Dia menyebut lima unit helikopter itu masing-masing satu unit helikopter dari Direktorat Polairud Mabes Polri, satu unit helikopter jenis Puma dari TNI AU, satu unit helikopter dari BNPB RI, dan dua unit helikopter milik Estindo Air.

“Helikopter milik Estindo melaksanakan operasi pagi tadi pada pukul 06.50-08.50 WITA, namun hasilnya masih nihil,” kata Putu.

Kemudian pencarian berikutnya dilaksanakan menggunakan helikopter milik Direktorat Polairud Mabes Polri. Namun saat akan menyisir lokasi, ditarik kembali karena cuaca buruk disertai hujan.

“Kami masih menunggu konfirmasi prakiraan cuaca dari BMKG, ini untuk keselamatan Tim SAR dalam operasi pencarian,” ujar Putu.

Sesuai standar operasional prosedur pencarian, Tim SAR menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari terhitung dari informasi hilang pada Senin (1/9).

Helikopter Tipe BK117 D3 milik Estindo Air mengalami hilang kontak saat terbang di sekitar Mentewe, Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel pada Senin (1/9) sekitar pukul 08.54 WITA.