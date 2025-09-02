Personel Polres Tanah Bumbu Dikerahkan Untuk Bantu Cari Helikopter yang Hilang Kontak

JPNN.com

Selasa, 02 September 2025 – 07:00 WIB
Petugas SAR Banjarmasin bersama TNI-Polri dan pemerintah daerah berdiskusi terkait pencarian helikopter tipe BK117 D3 milik Estindo Air yang hilang kontak di sekitar Air Terjun Mandin Damar Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Senin (1/9/2025) malam. ANTARA/HO-SAR Banjarmasin.

kalsel.jpnn.com, TANAH BUMBU - Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya menurunkan tim membantu proses pencarian helikopter tipe BK117 D3 milik Estindo Air yang hilang kontak.

Pencarian transportasi udara tersebut dipusatkan di sekitar Air Terjun Mandin Damar Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu.

Kabag Ops Polres Tanah Bumbu AKP Agung Kurnia Putra mengatakan helikopter kontak terakhir tercatat pukul 08.54 WITA dan laporan hilang kontak diterima pukul 12.02 WITA.

"Tim gabungan dari anggota SAR Kansar Banjarmasin, Pos SAR Kotabaru, Tim Rescue Unit Siaga SAR Batulicin dan Brimob Tanah Bumbu kini melakukan pencarian sekitaran Air Terjun Mandin Damar Mentewe," ujarnya.

Agung mengatakan tim gabungan pun masih melakukan proses pencarian di sekitar Air Terjun Mandin Damar dan hingga saat ini belum ditemukan tanda keberadaan helikopter tersebut.

Lokasi kontak terakhir helikopter tersebut berada empat kilometer di sekitar Air Terjun Mandin Damar pada 3° 6'54.58"S 115°41'21.62"E atau jarak tempuh 71,5 Kilometer dengan waktu tempuh tujuh jam dari Unit Siaga SAR.

Helikopter lepas landas dari Bandara Syamsir Alam, Kabupaten Kotabaru, sekitar pukul 08.46 WITA dengan perkiraan tiba di Bandara Palangka Raya pukul 10.15 WITA.

Tim lapangan terdiri anggota SAR Kansar Banjarmasin, Pos SAR Kotabaru, Tim Rescue Unit Siaga SAR Batulicin, Brimob Polres Tanah Bumbu, TNI, serta BPBD saling berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mempercepat proses pencarian.

Sejumlah personel Polres Tanah Bambu dikerahkan untuk mencari helikopter yang dikabarkan hilang kontak.
Sumber Antara
