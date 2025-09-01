Mendagri Tito Pastikan Pemerintah Wujudkan Cita-Cita Affan Untuk Punya Rumah Layak
kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah mewujudkan cita-cita almarhum Affan Kurniawan yang ingin menyediakan rumah layak bagi keluarga tercinta melalui penyerahan rumah subsidi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin.
Tito menyebut rumah itu dipilih langsung oleh ibunda almarhum, sehingga diharapkan menjadi hunian yang nyaman bagi keluarga. Menurutnya, pemberian rumah ini menunjukkan kehadiran negara di tengah kedukaan keluarga.
“Memang tidak bisa dibandingkan dengan kehadiran almarhum, namun setidaknya cita-cita beliau untuk menyiapkan rumah bagi keluarga tercinta bisa terlaksana,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Dia juga mendoakan agar almarhum memperoleh ampunan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT), serta keluarga diberi ketabahan menghadapi musibah.
“Kami semua mendoakan almarhum wafat dalam keadaan syahid dan husnul khatimah,” ujar Mendagri.
Menurut dia, pemerintah tidak hanya menyampaikan belasungkawa, melainkan juga memastikan ada langkah nyata yang langsung dirasakan keluarga korban.
“Pemerintah hadir bukan hanya dengan ucapan belasungkawa, tapi juga tindakan nyata yang kini diwujudkan dalam bentuk rumah ini,” kata Mendagri.
Penyerahan rumah dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait disaksikan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta sejumlah pejabat terkait.
