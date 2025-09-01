JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Mendagri Tito Pastikan Pemerintah Wujudkan Cita-Cita Affan Untuk Punya Rumah Layak

Mendagri Tito Pastikan Pemerintah Wujudkan Cita-Cita Affan Untuk Punya Rumah Layak

Senin, 01 September 2025 – 20:15 WIB
Mendagri Tito Pastikan Pemerintah Wujudkan Cita-Cita Affan Untuk Punya Rumah Layak - JPNN.com Kalsel
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama keluarga almarhum Affan Kurniawan di Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/9/2025). ANTARA/M Fikri Setiawan

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah mewujudkan cita-cita almarhum Affan Kurniawan yang ingin menyediakan rumah layak bagi keluarga tercinta melalui penyerahan rumah subsidi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin.

Tito menyebut rumah itu dipilih langsung oleh ibunda almarhum, sehingga diharapkan menjadi hunian yang nyaman bagi keluarga. Menurutnya, pemberian rumah ini menunjukkan kehadiran negara di tengah kedukaan keluarga.

“Memang tidak bisa dibandingkan dengan kehadiran almarhum, namun setidaknya cita-cita beliau untuk menyiapkan rumah bagi keluarga tercinta bisa terlaksana,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Baca Juga:

Dia juga mendoakan agar almarhum memperoleh ampunan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT), serta keluarga diberi ketabahan menghadapi musibah.

“Kami semua mendoakan almarhum wafat dalam keadaan syahid dan husnul khatimah,” ujar Mendagri.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya menyampaikan belasungkawa, melainkan juga memastikan ada langkah nyata yang langsung dirasakan keluarga korban.

Baca Juga:

“Pemerintah hadir bukan hanya dengan ucapan belasungkawa, tapi juga tindakan nyata yang kini diwujudkan dalam bentuk rumah ini,” kata Mendagri.

Penyerahan rumah dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait disaksikan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta sejumlah pejabat terkait.

Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah bakal mewujudkan cita-cita Affan Kurniawan untuk memiliki rumah layak huni.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Affan Kurniawan rumah Mendagri Tito Karnavian

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU