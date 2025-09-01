Mendagri Tito Pastikan Pemerintah Wujudkan Cita-Cita Affan Untuk Punya Rumah Layak

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah mewujudkan cita-cita almarhum Affan Kurniawan yang ingin menyediakan rumah layak bagi keluarga tercinta melalui penyerahan rumah subsidi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin.

Tito menyebut rumah itu dipilih langsung oleh ibunda almarhum, sehingga diharapkan menjadi hunian yang nyaman bagi keluarga. Menurutnya, pemberian rumah ini menunjukkan kehadiran negara di tengah kedukaan keluarga.

“Memang tidak bisa dibandingkan dengan kehadiran almarhum, namun setidaknya cita-cita beliau untuk menyiapkan rumah bagi keluarga tercinta bisa terlaksana,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Baca Juga: Israel Hancurkan 300 Rumah di Jalur Gaza Dalam Waktu 3 Hari

Dia juga mendoakan agar almarhum memperoleh ampunan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT), serta keluarga diberi ketabahan menghadapi musibah.

“Kami semua mendoakan almarhum wafat dalam keadaan syahid dan husnul khatimah,” ujar Mendagri.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya menyampaikan belasungkawa, melainkan juga memastikan ada langkah nyata yang langsung dirasakan keluarga korban.

Baca Juga: DKP Kalsel Tenggelamkan Rumah Ikan Untuk Memulihkan Ekosistem Laut

“Pemerintah hadir bukan hanya dengan ucapan belasungkawa, tapi juga tindakan nyata yang kini diwujudkan dalam bentuk rumah ini,” kata Mendagri.

Penyerahan rumah dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait disaksikan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta sejumlah pejabat terkait.