JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Komunitas Ojol Kalsel Komitmen Membubarkan Diri Ketika Demo Rusuh

Komunitas Ojol Kalsel Komitmen Membubarkan Diri Ketika Demo Rusuh

Senin, 01 September 2025 – 16:51 WIB
Komunitas Ojol Kalsel Komitmen Membubarkan Diri Ketika Demo Rusuh - JPNN.com Kalsel
Pengemudi ojek berbasis platform atau online (Ojol) saat berkumpul untuk menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Senin (1/9/2025). (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Komunitas ojek berbasis platform atau online (ojol) gabungan berkomitmen membubarkan diri saat demonstrasi berujung ricuh di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Banjarmasin.

"Jika terjadi chaos, kami semua akan meninggalkan tempat demonstrasi dan tidak akan terlibat ikut serta memperkeruh situasi yang ada di lapangan," kata Zali, perwakilan ojol saat berkumpul di Taman Kamboja Banjarmasin.

Pengemudi ojol bergabung dengan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel Melawan untuk menggelar demo di Gedung DPRD Kalimantan Selatan.

Baca Juga:

Zali mengungkapkan pihaknya menyeleksi para pengemudi ojol yang mengenakan atribut kerja guna menghindari penyusup. saat menyampaikan aspirasi.

"Saat di titik kumpul kami cek aplikasinya apakah benar ojol atau bukan, namun tentunya dengan banyaknya massa tidak semua bisa dilakukan," ungkapnya.

Zali menyebut pengemudi ojol yang ikut aksi massa menyampaikan aspirasi terkait hilangnya nyawa rekan seprofesi ditabrak kendaraan taktis (Rantis) Brimob Polda Metro Jaya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Tuntutan kedua tarif ojol yang tidak manusiawi agar bisa disesuaikan untuk peningkatan pendapatan pengemudi ojek berbasis platform tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 450 unit mobil Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) dan pemadam kebakaran (Damkar) Banjarmasin, Kalimantan Selatan bersiaga untuk menghadapi massa yang berunjuk rasa.

Para komunitas ojol di Kalsel mengaku siap membubarkan diri ketika aksi demo rusuh.
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   aksi demo demo ojol ojek online DPRD Kalsel

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU