Komunitas Ojol Kalsel Komitmen Membubarkan Diri Ketika Demo Rusuh

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Komunitas ojek berbasis platform atau online (ojol) gabungan berkomitmen membubarkan diri saat demonstrasi berujung ricuh di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Banjarmasin.

"Jika terjadi chaos, kami semua akan meninggalkan tempat demonstrasi dan tidak akan terlibat ikut serta memperkeruh situasi yang ada di lapangan," kata Zali, perwakilan ojol saat berkumpul di Taman Kamboja Banjarmasin.

Pengemudi ojol bergabung dengan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel Melawan untuk menggelar demo di Gedung DPRD Kalimantan Selatan.

Zali mengungkapkan pihaknya menyeleksi para pengemudi ojol yang mengenakan atribut kerja guna menghindari penyusup. saat menyampaikan aspirasi.

"Saat di titik kumpul kami cek aplikasinya apakah benar ojol atau bukan, namun tentunya dengan banyaknya massa tidak semua bisa dilakukan," ungkapnya.

Zali menyebut pengemudi ojol yang ikut aksi massa menyampaikan aspirasi terkait hilangnya nyawa rekan seprofesi ditabrak kendaraan taktis (Rantis) Brimob Polda Metro Jaya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tuntutan kedua tarif ojol yang tidak manusiawi agar bisa disesuaikan untuk peningkatan pendapatan pengemudi ojek berbasis platform tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 450 unit mobil Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) dan pemadam kebakaran (Damkar) Banjarmasin, Kalimantan Selatan bersiaga untuk menghadapi massa yang berunjuk rasa.