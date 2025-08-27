Polda Kalsel Bagikan 1.700 Porsi Makan Bergizi Gratis di Banjarbaru

JPNN.com

Rabu, 27 Agustus 2025 – 12:00 WIB
Kapolda Kalsel Irjen?Pol Rosyanto?Yudha?Hermawan saat memonitor langsung program MBG di SDN 1 Kemuning Jalan Pandu, Banjarbaru, Selasa (26/8/2025). ANTARA/Firman

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Polda Kalsel membagikan sebanyak 1.700 porsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mereka kelola di Banjarbaru.

"Alhamdulilah ini perdana SPPG beroperasi dan mulai membagikan makanan ke sekolah-sekolah," kata Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan di Banjarbaru, Selasa.

Kapolda memantau langsung program MBG di SDN 1 Kemuning Jalan Pandu, Banjarbaru.

Ada 239 anak penerima manfaat MBG dari 10 kelas di sekolah yang berjarak sekitar dua kilometer dari SPPG Polda Kalsel di Jalan Salak Timur, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan.

"Sebanyak 1.700 porsi makanan yang dibagikan hari ini menyasar delapan sekolah," jelas Kapolda.

Berikutnya, dia menargetkan, SPPG Polda bisa memproduksi 3.220 porsi makanan setiap hari yang menyasar 13 sekolah.

Yudha menjamin makanan yang diproduksi betul-betul bergizi, fresh dan higienis melalui kualiti kontrol yang ketat di SPPG.

"Ada ahli gizi yang bertanggung jawab melakukan pengecekan makanan saat produksi sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN)," jelasnya.

Sumber Antara
