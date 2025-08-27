Kemenag Banjarmasin Kuatkan Pendidikan Antikorupsi di Tingkat Madrasah

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin menguatkan program pendidikan antikorupsi di madrasah dari tingkat madrasah ibtidaiah (MI), madrasah tsanawiah (MTs), dan madrasah aliah (MA).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Ahmad Sya’rani menyampaikan salah satu upaya itu dengan menggelar lomba poster antisipasi madrasah se-Kota Banjarmasin pada 2025.

Dia mengatakan lomba ini dalam rangka tindak lanjut Survey Penilaian Integritas (SPI) di kalangan madrasah sebagai upaya pemerintah dalam penguatan program pendidikan antikorupsi di madrasah.

Dia mengatakan dalam lomba mengusung tema sesuai tingkatan madrasah, yakni untuk MI "Jujur itu hebat, korupsi itu jahat", MTs “Generasi madrasah antikorupsi, generasi hebat Indonesia" dan MA "Integritas generasi muda harapan Indonesia bebas korupsi".

Menurut dia, lomba dengan berbagai tema tersebut bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi bagian dari pendidikan karakter untuk membentuk generasi madrasah yang berintegritas, jujur, dan cinta pada nilai-nilai kebaikan.

"Guru berperan penting membimbing anak-anak ini. Guru adalah pembimbing dan pengarah bakat dan ini sangat penting dalam membentuk generasi yang baik," ujarnya.

Ahmad Sya'rani mengharapkan dari kegiatan tersebut para peserta tidak hanya berkompetisi dalam menciptakan karya seni, tetapi juga memahami pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami berharap dari kegiatan ini akan lahir siswa siswi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga menjadi pelopor budaya antikorupsi di lingkungan masing-masing," kata dia. (antara/jpnn)