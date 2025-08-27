JPNN.com

Rabu, 27 Agustus 2025 – 05:00 WIB
Menag Berikan Penghargaan PENAIS ke Pemkab Tabalong dan HSU - JPNN.com Kalsel
Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan Hero Setiawan (kiri) menerima penghargaan dari Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar (tengah) pada acara Penyuluh Agama Islam (PENAIS) Award 2025 di Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/HO-Pemkab HSU

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU) dan Pemkab Tabalong meraih penghargaan Penyuluh Agama Islam (PENAIS) Award 2025 dari Menteri Agama RI.

Wakil Bupati HSU Hero Setiawan menyampaikan apresiasi kepada dua penyuluh agama Islam asal Kabupaten HSU atas nama Rifat Ramadhani dan Isnain yang menerima penghargaan tersebut.

“Dua penyuluh asal HSU tersebut sebelumnya terpilih mewakili Provinsi Kalsel,” ujar dia.

Baca Juga:

Hero menegaskan penghargaan itu membuktikan bahwa pemerintah daerah setempat berkomitmen mendukung program keagamaan yang berorientasi pada pembangunan kedamaian serta persatuan di tengah masyarakat.

Menurut dia, penghargaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan religius khususnya di Kabupaten HSU.

Sementara itu, perwakilan Kabupaten Tabalong yang mendapatkan penghargaan atas nama Fajriatan Noor mewakili Provinsi Kalsel pada nominasi penyuluh teladan tingkat nasional.

Baca Juga:

Kabag Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Tabalong Hamrani mengatakan penghargaan yang diterima itu membuktikan Kabupaten Tabalong berperan besar dalam program penguatan fungsi penyuluh agama Islam di daerah.

Fajriatan Noor selaku penerima penghargaan mengaku terharu dan bangga karena mampu masuk nominasi sebagai penyuluh teladan tingkat nasional.

Sumber Antara
TAGS   Pemkab Tabalong Pemkab HSU PENAIS Award penyuluh agama

