Menag Berikan Penghargaan PENAIS ke Pemkab Tabalong dan HSU

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU) dan Pemkab Tabalong meraih penghargaan Penyuluh Agama Islam (PENAIS) Award 2025 dari Menteri Agama RI.

Wakil Bupati HSU Hero Setiawan menyampaikan apresiasi kepada dua penyuluh agama Islam asal Kabupaten HSU atas nama Rifat Ramadhani dan Isnain yang menerima penghargaan tersebut.

“Dua penyuluh asal HSU tersebut sebelumnya terpilih mewakili Provinsi Kalsel,” ujar dia.

Baca Juga: Kemenag Kalsel Berusaha Kembangkan Potensi Kreatif Penyuluh Agama

Hero menegaskan penghargaan itu membuktikan bahwa pemerintah daerah setempat berkomitmen mendukung program keagamaan yang berorientasi pada pembangunan kedamaian serta persatuan di tengah masyarakat.

Menurut dia, penghargaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan religius khususnya di Kabupaten HSU.

Sementara itu, perwakilan Kabupaten Tabalong yang mendapatkan penghargaan atas nama Fajriatan Noor mewakili Provinsi Kalsel pada nominasi penyuluh teladan tingkat nasional.

Baca Juga: 6 Kecamatan di Tabalong Rawan Karhutla

Kabag Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Tabalong Hamrani mengatakan penghargaan yang diterima itu membuktikan Kabupaten Tabalong berperan besar dalam program penguatan fungsi penyuluh agama Islam di daerah.

Fajriatan Noor selaku penerima penghargaan mengaku terharu dan bangga karena mampu masuk nominasi sebagai penyuluh teladan tingkat nasional.