JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Kontingen Karateka Kalsel Mulai Jalani Latihan Mandiri Jelang POMNAS

Kontingen Karateka Kalsel Mulai Jalani Latihan Mandiri Jelang POMNAS

Selasa, 26 Agustus 2025 – 20:00 WIB
Kontingen Karateka Kalsel Mulai Jalani Latihan Mandiri Jelang POMNAS - JPNN.com Kalsel
Atlet karateka asal Kalimantan Selatan (Kalsel) menjalani latihan mandiri menjelang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIX Semarang dan Surakarta di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Medcen Kalsel)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kontingen karate mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) menjalani latihan mandiri menjelang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIX di Semarang dan Surakarta, Jawa Tengah pada 19–27 September 2025.

Pelatih kontingen karate POMNAS Kalsel H. Fawahisah Mahabatan mengatakan sepuluh karateka mahasiswa asal Kalsel terpilih kini tengah menjalani latihan mandiri untuk menjaga performa terbaik, sehingga belum menjalani pemusatan latihan.

“Untuk saat ini mereka masih latihan secara mandiri, kami kumpulkan untuk menjalani training camp (TC) serta tes fisik menyeluruh pada pekan depan,” ujar Fawahisah.

Baca Juga:

Dia menegaskan meskipun sejumlah nama atlet sudah diproyeksikan, namun pihaknya tetap mengevaluasi secara ketat sebelum keberangkatan ke Pomnas.

Tim pelatih karate POMNAS asal Kalsel memfokuskan diri terhadap kesiapan fisik, teknik, dan mental tanding.

“Atlet jangan cepat puas dulu, karena kita akan mengirim atlet yang siap bertanding dan punya kondisi terbaik,” kata Fawahisah menegaskan.

Baca Juga:

Menurut Fawahisah, kebugaran menjadi faktor paling menentukan, karena tanpa kondisi fisik yang prima, kemampuan teknik sehebat apapun tidak akan efektif.

“Kami ingin memastikan semua yang berangkat nanti benar-benar kompetitif dan tidak hanya datang untuk bertanding, tapi juga berpeluang besar menyumbang medali untuk Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Kontingen Karateka asal Kalsel mulai menjalani latihan mandiri menjelang POMNAS.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   karateka atlet karate Kontingen Kalsel POMNAS

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU