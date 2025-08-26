Kontingen Karateka Kalsel Mulai Jalani Latihan Mandiri Jelang POMNAS

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kontingen karate mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) menjalani latihan mandiri menjelang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIX di Semarang dan Surakarta, Jawa Tengah pada 19–27 September 2025.

Pelatih kontingen karate POMNAS Kalsel H. Fawahisah Mahabatan mengatakan sepuluh karateka mahasiswa asal Kalsel terpilih kini tengah menjalani latihan mandiri untuk menjaga performa terbaik, sehingga belum menjalani pemusatan latihan.

“Untuk saat ini mereka masih latihan secara mandiri, kami kumpulkan untuk menjalani training camp (TC) serta tes fisik menyeluruh pada pekan depan,” ujar Fawahisah.

Dia menegaskan meskipun sejumlah nama atlet sudah diproyeksikan, namun pihaknya tetap mengevaluasi secara ketat sebelum keberangkatan ke Pomnas.

Tim pelatih karate POMNAS asal Kalsel memfokuskan diri terhadap kesiapan fisik, teknik, dan mental tanding.

“Atlet jangan cepat puas dulu, karena kita akan mengirim atlet yang siap bertanding dan punya kondisi terbaik,” kata Fawahisah menegaskan.

Menurut Fawahisah, kebugaran menjadi faktor paling menentukan, karena tanpa kondisi fisik yang prima, kemampuan teknik sehebat apapun tidak akan efektif.

“Kami ingin memastikan semua yang berangkat nanti benar-benar kompetitif dan tidak hanya datang untuk bertanding, tapi juga berpeluang besar menyumbang medali untuk Kalimantan Selatan,” ujarnya.