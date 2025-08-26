JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Pemprov Kalsel Tingkatkan Pemahaman Nakes Soal Hak Anak

Pemprov Kalsel Tingkatkan Pemahaman Nakes Soal Hak Anak

Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:44 WIB
Pemprov Kalsel Tingkatkan Pemahaman Nakes Soal Hak Anak - JPNN.com Kalsel
Para tenaga kesehatan mengikuti sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) 2025 yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan (DPPPAKB Kalsel) di Banjarmasin, Selasa (26/8/2025). ANTARA/HO-Medcen Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan (DPPPAKB Kalsel) meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai pemenuhan hak anak.

Kepala DPPPAKB Kalsel Husnul Hatimah dikonfirmasi di Banjarmasin, Selasa, mengatakan para tenaga kesehatan tersebut mengikuti sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) 2025.

Husnul menjelaskan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan memenuhi hak atas kesehatan dan kesejahteraan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Baca Juga:

Husnul menegaskan hak anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga negara.

Dia menyebutkan penghargaan terhadap hak anak hanya bisa dicapai apabila seluruh elemen masyarakat, termasuk anak-anak sendiri mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan menerapkan pada sikap yang menghormati, mengikutsertakan, dan menerima satu sama lain.

Dia menjelaskan hak anak mencakup kesempatan untuk mencapai potensi terbaik tanpa diskriminasi, memperoleh pendidikan, perawatan kesehatan, serta tumbuh dan berkembang di lingkungan yang mendukung.

Baca Juga:

"Anak-anak juga perlu mendapat informasi tentang hak dan berpartisipasi aktif di masyarakat," ujar Husnul.

Diungkapkan Husnul, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemprov Kalsel terhadap program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang mendorong penerapan kebijakan KLA dengan 24 indikator utama berbasis Konvensi Hak Anak.

Pemprov Kalsel berusaha meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan soal pemenuhan hak anak.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hak anak nakes tenaga kesehatan Pemprov Kalsel

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU