Harga Emas Antam Naik Tipis, Jadi Sebegini per Gramnya

Jumat, 22 Agustus 2025 – 09:23 WIB
Update harga emas Antam hari ini. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (22/8), mengalami kenaikan Rp2.000 menjadi Rp1.916.000 dari semula Rp1.914.000 per gram

Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.762.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat.

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.008.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.916.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.772.000.

Harga emas Antam mengalami kenaikan tipis menjadi Rp 1.916.000 per gramnya.
Sumber Antara
