Begini Strategi Pemkot Banjarmasin Untuk Wujudkan Kota Ramah Anak

Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:00 WIB
Momen kemeriahan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 2025 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bertempat di jalan RE Martadinata depan Balaikota, Rabu (20/8/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkot Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR membuka ruang partisipasi anak dalam pembangunan daerah sebagai kota yang ramah anak.

Yamin menyampaikan pada momentum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tahun 2025 ini, pihaknya terus berupaya untuk memberikan layanan maksimal sebagai kota layak anak yang paripurna.

Sebagai kota yang sudah menyandang predikat kota layak anak (KLA) kategori Nindya sejak 2022 untuk satu langkah lagi menjadi paripurna, ungkap dia, partisipasi anak-anak dalam visi dan misi Banjarmasin Maju Sejahtera, harus ada.

"Partisipasi mereka dalam bentuk ekspresi dan kreasi yang bisa diimplementasikan untuk pembangunan daerah menuju kota layak anak paripurna," ujarnya.

Namun tentunya yang terpenting dalam pembangunan daerah ini, ungkap Yamin, semua dapat memberikan layanan maksimal bagi generasi penurun bangsa ini.

Utamanya, ungkap dia, untuk melindungi keselamatan, hak dan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi kepada anak-anak.

"Anak-anak bukan hanya penerus bangsa, mereka adalah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Kalau gagal melindungi hak anak hari ini, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan negeri ini," ujarnya.

Menurut dia, perlindungan anak adalah tanggung jawab lintas sektor, bukan hanya orang tua atau guru.

Pemkot Banjarmasin terus berusaha untuk mewujudkan wilayahnya sebagai kota ramah anak.
Sumber Antara
