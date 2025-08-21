JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Tenaga PPPK Bakal Disiapkan Untuk Operasional Koperasi Desa

Tenaga PPPK Bakal Disiapkan Untuk Operasional Koperasi Desa

Kamis, 21 Agustus 2025 – 13:00 WIB
Tenaga PPPK Bakal Disiapkan Untuk Operasional Koperasi Desa - JPNN.com Kalsel
Ilustrasi PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan menempatkan dua hingga tiga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di setiap Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung operasional koperasi.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono menyebut bahwa dukungan ini bertujuan untuk meringankan beban operasional koperasi, terutama terkait biaya sumber daya manusia (SDM).

“KemenPAN-RB sudah menyampaikan komitmennya untuk mendukung penyaluran dua sampai tiga PPPK, sehingga koperasi tidak perlu bayar SDM-nya karena sudah disiapkan oleh negara, koperasi tidak perlu bayar,” kata Tatang pada Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Sebelumnya, pemerintah menggelar rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga terkait konsolidasi teknis Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di Jakarta, Rabu.

Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan.

Pemerintah menargetkan 15 ribu koperasi dapat beroperasi bulan ini. Zulkifli memastikan kesiapan lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengejar target tersebut.

Baca Juga:

"Saat ini yang menjadi fokus Pak Presiden adalah operasionalisasi Kopdes ini dipercepat karena menurut beliau salah satu jalan agar negara kuat dan negara mampu memperkuat ketahanan pangan adalah melalui Koperasi Desa ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan sebagai upaya penguatan kelembagaan koperasi, Kemenkop telah melakukan berbagai program terkait peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi koperasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta pihak swasta hingga asosiasi.

Pemerintah akan menempatkan sejumlah PPPK untuk mendukung operasional Koperasi Desa.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Koperasi Desa PPPK operasional program pemerintah

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU