Pemprov Kalsel Salurkan Penggiling Padi Modern Untuk Perkuat Daya Saing Beras

kalsel.jpnn.com, HULU SUNGAI SELATAN - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan Rice Milling Unit (RMU) Elevator berupa mesin penggiling padi modern berkapasitas satu ton per jam untuk Desa Mandala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Wakil Bupati HSS Suriani meresmikan penggunaan RMU Elevator di Penggilingan Padi Dua Saputra, Desa Mandala, Kecamatan Telaga Langsat.

“Kehadiran RMU Elevator menjadi langkah nyata meningkatkan kualitas beras lokal. Dengan fasilitas ini, diharapkan dapat menekan kehilangan hasil panen sekaligus memperkuat daya saing beras lokal di pasar,” ujar Suriani dikutip dari Antara, Kamis (21/8).

Dia berharap para petani HSS benar-benar merasakan manfaat teknologi tersebut, baik dari sisi kualitas maupun peningkatan pendapatan. Suriani juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatannya.

Dia pun mengajak para pihak memanfaatkan teknologi ini sebagai tonggak semangat baru, bahwa petani Kabupaten HSS mampu menghasilkan beras berkualitas tinggi, berdaya saing, dan bisa memenuhi kebutuhan pangan daerah, provinsi, bahkan nasional.

Kepala Dinas Pertanian HSS Muhammad Noor menambahkan, bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalsel itu diserahkan secara simbolis kepada Penggilingan Padi Dua Saputra milik Abdul Salam.

Menurut dia, penggiling padi berkapasitas satu ton per jam tersebut memiliki sistem modern yang lebih efisien dibandingkan penggilingan manual.

“Jika dulu padi diproses terpisah dari pemecah ke pemutih, sekarang cukup sekali masuk langsung keluar beras. Keunggulannya, hemat waktu, hemat tenaga, kualitas lebih baik, dan produktivitas meningkat,” kata Noor. (antara/jpnn)