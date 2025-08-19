Produktivitas Padi di Kabupaten Tanah Laut Tembus 279 Ribu Ton

kalsel.jpnn.com, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) mencatat produktivitas tanaman padi di wilayahnya mampu menembus rekor mencapai 279 ribu ton padi, melampaui kisaran produksi 100–130 ribu ton padi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kabupaten Tanah Laut mencatat sejarah baru dengan capaian produksi pertanian tertinggi sepanjang masa, mencapai 279 ribu ton padi pada tanam pertama dan kedua tahun 2025," kata Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto di Pelaihari.

Rahmat mengatakan, capaian itu masih bisa bertambah dari hasil panen atas penanaman padi musim ketiga yang akan datang.

Bukan itu saja, Bupati Tala H. Rahmat Trianto kembali menyampaikan, lonjakan ini merupakan dampak positif dari kebijakan nasional yang digaungkan Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sekaligus bukti kesuksesan kolaborasi seluruh lapisan masyarakat.

"Ini capaian tertinggi kita. Semangat persatuan menjadi pesan utama pidato kenegaraan benar-benar terwujud di Tala," kata Rahmat Trianto.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanah Laut, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD, dan tokoh masyarakat tersebut, Bupati menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan daerah.

Menurut dia, dampak kebijakan nasional program pemerintah pusat di bidang pertanian terbukti efektif mendorong produktivitas di daerah. Hasil positif ini hanya mungkin tercapai melalui kolaborasi, sesuai motto Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Dalam acara rapat paripurna tersebut Bupati didampingi Wakil Bupati M Zazuli, Pj Sekda Ismail Fahmi, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut. (antara/jpnn)