Ini Susunan Paskibraka Indonesia Berdaulat yang Kibarkan Bendera di Istana Merdeka

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang diberi nama "Indonesia Berdaulat" siap bertugas mengibarkan Sang Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

Dalam susunannya, Bianca Alessia Christabella Lantang, yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara, terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih. Dia berasal dari SMA Lentera Harapan Tomohon.

Sementara Nindya Eltsani Fawwaz, paskibraka putri asal Provinsi Jambi yang merupakan siswi SMAN 2 Sungai Penuh, ditunjuk sebagai cadangan pembawa baki.

Kemudian, Arka Bintang Is’adkauthar, perwakilan dari Jawa Timur yang merupakan siswa SMA Al Hikmah Surabaya, didaulat menjadi komandan Kelompok 8.

Tugas pengerek bendera diamanahkan kepada Farrel Argantha Irawan, Paskibraka perwakilan DKI Jakarta yang menempuh pendidikan di SMA Highscope Indonesia TB Simatupang.

Adapun El Rayyi Mujahid Faqih dari Kalimantan Timur, pelajar SMK Kehutanan Negeri Samarinda, dipercaya sebagai pembentang bendera.

Bertugas sebagai komandan Kelompok 17 adalah Habib Burhan, Paskibraka asal Sumatra Barat. Saat ini, dia bersekolah di SMAN 1 Pancung Soal.

Sementara itu, AKP Raden Bimo Dwi Lambang, yang kini menjabat sebagai kepala Polsek Batuaji, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, dipercaya sebagai Komandan Kompi Paskibraka.