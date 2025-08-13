Harga Emas Antam Kembali Turun pada Rabu 13 Agustus Jadi Sebegini

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu, kembali mengalami penurunan harga jual sejak 9 Agustus, kini turun Rp7.000 menjadi Rp1.917.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.763.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.008.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.917.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.774.000.