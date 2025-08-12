JPNN.com

23 Rumah Terbakar di Banjarmasin, Pemkot Gerak Cepat Salurkan Bantuan

Selasa, 12 Agustus 2025 – 13:28 WIB
Ketua PKK Kota Banjarmasin Hj Neli Listriani didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nuryadi dan Kepala BPBD Kota Banjarmasin Husni Thamrin saat menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran 22 rumah di Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat, Senin (11/8/2025). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Banjarmasin)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin bantuan untuk korban sebanyak 23 rumah yang terbakar di wilayah Pelabuhan, Banjarmasin Barat, Senin dini hari.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin Hj Neli Listriani mewakili Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR mengunjungi korban kebakaran di Jalan IR PH M. Noor RT59 dan Jalan Barito Hulu RT55 RW04, Pelabuhan, guna menyerahkan bantuan.

Neli yang didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nuryadi menyalurkan bantuan logistik tanggap darurat berupa kebutuhan pokok, selimut dan lainnya.

Neli juga menyerahkan bantuan uang tunai Rp3 juta untuk masing-masing kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran.

"Ulun (saya) mewakili bapak wali kota, dinas sosial, BPBD, Kesra, dan Baznas menyampaikan duka mendalam atas musibah ini. Mudah-mudahan bantuan yang kami serahkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan membawa keberkahan. Yang mengalami musibah ini mudah-mudahan diberikan kesabaran dan rezeki berlipat ganda," ujar Neli.

Dia menyatakan, pemerintah kota tidak akan tinggal diam dalam menghadapi bencana yang menimpa masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa pemerintah hadir untuk membantu warga yang sedang kesusahan. Semoga semuanya tetap kuat dan tabah menghadapi cobaan ini," ujarnya.

Neli juga meminta semua waspada, karena cuaca panas cukup ekstrim saat ini rawan musibah kebakaran.

Pemkot Banjarmasin menyalurkan bantuan kepada sejumlah warga yang menjadi korban kebakaran.
