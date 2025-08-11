Tapin Art Fest 2025 Diharapkan Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal

kalsel.jpnn.com, TAPIN - Bupati Tapin Yamani mengatakan Tapin Art Fest 2025 yang berlangsung 1-6 Agustus 2025 harus menjadi penggerak ekonomi lokal dan media promosi potensi daerah, sehingga tidak hanya sekadar ruang ekspresi seni semata.

“Festival ini menunjukkan bahwa kebudayaan dan kreativitas masyarakat menjadi pilar penting pembangunan,” kata Yamani di Rantau.

Yamani menyebutkan Tapin Art Fest 2025 masuk dalam jajaran 110 kegiatan nasional Kharisma Event Nusantara (KEN) yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rangkaian kegiatan festival mencakup Fashion Carnaval bertema permainan tradisional, Tapin Talent Show, festival kuliner, pameran produk UMKM, hingga pagelaran seni pelajar.

Yamani mengharapkan festival ini terus berkembang sebagai magnet wisata budaya sekaligus wadah generasi muda Tapin untuk berkarya dan memperkuat identitas daerah melalui seni.

Ketua Panitia Tapin Art Fest Imam Rinaldy mengatakan Tapin Art Fest 2025 yang menampilkan penyanyi dangdut Ridho Rhoma mampu menyedot 144.574 pengunjung selama enam hari pelaksanaan, sehingga menjadi salah satu agenda seni budaya terbesar di Provinsi Kalsel pada 2025.

Dia mengatakan jumlah pengunjung tertinggi tercatat pada hari penutupan dengan 31.732 orang.

“Ini membuktikan bahwa animo masyarakat terhadap seni, budaya, dan ekonomi kreatif sangat besar. Semangat ini harus terus dijaga,” ujarnya.