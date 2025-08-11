JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Tapin Art Fest 2025 Diharapkan Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal

Tapin Art Fest 2025 Diharapkan Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal

Senin, 11 Agustus 2025 – 15:00 WIB
Tapin Art Fest 2025 Diharapkan Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal - JPNN.com Kalsel
Bupati Tapin Yamani (kanan) berduet dengan penyanyi dangdut nasional Ridho Rhoma (kiri) pada acara penutupan Tapin Art Fest 2025 di Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Sabtu (9/8/2025) malam. ANTARA/HO-Pemkab Tapin

kalsel.jpnn.com, TAPIN - Bupati Tapin Yamani mengatakan Tapin Art Fest 2025 yang berlangsung 1-6 Agustus 2025 harus menjadi penggerak ekonomi lokal dan media promosi potensi daerah, sehingga tidak hanya sekadar ruang ekspresi seni semata.

“Festival ini menunjukkan bahwa kebudayaan dan kreativitas masyarakat menjadi pilar penting pembangunan,” kata Yamani di Rantau.

Yamani menyebutkan Tapin Art Fest 2025 masuk dalam jajaran 110 kegiatan nasional Kharisma Event Nusantara (KEN) yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Baca Juga:

Rangkaian kegiatan festival mencakup Fashion Carnaval bertema permainan tradisional, Tapin Talent Show, festival kuliner, pameran produk UMKM, hingga pagelaran seni pelajar.

Yamani mengharapkan festival ini terus berkembang sebagai magnet wisata budaya sekaligus wadah generasi muda Tapin untuk berkarya dan memperkuat identitas daerah melalui seni.

Ketua Panitia Tapin Art Fest Imam Rinaldy mengatakan Tapin Art Fest 2025 yang menampilkan penyanyi dangdut Ridho Rhoma mampu menyedot 144.574 pengunjung selama enam hari pelaksanaan, sehingga menjadi salah satu agenda seni budaya terbesar di Provinsi Kalsel pada 2025.

Baca Juga:

Dia mengatakan jumlah pengunjung tertinggi tercatat pada hari penutupan dengan 31.732 orang.

“Ini membuktikan bahwa animo masyarakat terhadap seni, budaya, dan ekonomi kreatif sangat besar. Semangat ini harus terus dijaga,” ujarnya.

Kegiatan Tapin Art Fest 2025 diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal dan UMKM.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tapin Art Fest ekonomi kreatif UMKM ekonomi lokal

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU